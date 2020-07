INSS em São Paulo inaugura 'drive-thru' para entrega de documentos

Um formato de atendimento "drive-thru" está sendo testado em agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Paulo, fechadas durante a epidemia do novo coronavírus por todo o país.

O projeto-piloto recebeu o nome de Exigência Expressa e permite que o público entregue documentações sem entrar nas unidades ou fazer contato físico com os atendentes. O formato é indicado para segurados que tenham dificuldades em fazer a entrega digital de documentos, seja pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo oficial para smartphone.

Para conferir quais unidades estão operando com o novo sistema, clique aqui. Você estará fazendo o download da lista de agências do INSS que receberão as Exigências Expressas.

Como funciona

O primeiro passo é saber quais documentos são exigidos ao solicitar um benefício no INSS. Para isso, o interessado deve consultar o telefone 135, o Meu INSS, no site ou no aplicativo para celulares ou entrar em contato com os plantões cujos telefones e endereços de emails constam nas portas das agências.

Então, com as cópias da documentação em mãos, incluindo uma cópia de um documento de identidade com foto e uma declaração assinada atestando pela veracidade das informações, o segurado pode deixar um envelope nas urnas disponíveis em unidades do INSS no Estado de São Paulo.

As cópias devem estar legíveis, sem rasuras, e o envelope deve carregar dados que identifiquem a pessoa. Do lado de fora, é necessário escrever:

Nome completo do segurado;

CPF do segurado;

Endereço completo com CEP;

Número do telefone do segurado com o DDD, ou telefone para recado com o nome de quem o receberá;

Endereço de e-mail, se tiver;

Data em que o envelope está sendo deixado na agência

Após a entrega, é possível acompanhar o andamento do processo a partir do aplicativo do INSS, do site ou o telefone 135.