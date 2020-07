Estudante brasileira desaparece após embarcar em trem na Alemanha

A polícia alemã investiga o desaparecimento de Livia Andrade Perrone Medina, uma brasileira de 27 anos que foi vista pela última vez no sábado (27), depois de embarcar em um trem em Aachen com destino a Colônia.

De acordo com investigadores que monitoram o caso, a jovem de Bebedouro, no estado de São Paulo, não aparece nas câmeras da estação de trem onde ela deveria ter desembarcado e não há movimentações na conta da brasileira depois do dia do seu desaparecimento.

Em entrevista ao portal de notícias UOL, a mãe da estudante Livia, Maria Rita, afirmou que a polícia alemã está empenhada em encontrar a filha e que a família está recebendo assistência do consulado de diversas maneiras, inclusive caso precisem ir até o país.

“A polícia alemã está investigando o caso e temos plena confiança em seu trabalho. No momento a informação que temos é de que ela não desceu em Colônia como imaginávamos. Mesmo assim, estamos com muita esperança e temos muita fé que a encontraremos o quanto antes! São tantas pessoas mobilizadas para encontrá-la. Acreditamos que essa corrente de amor é essencial para trazê-la de volta logo”, escreve Maria Rita.

Lívia se mudou ao país em 2017 para cursar mestrado em sustentabilidade na RWTH Aachen University.