Anvisa ainda não autorizou testes de vacina chinesa contra covid-19 em São Paulo

O Estado de São Paulo segue no aguardo de um "ok" da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar testes da vacina chinesa do laboratório Sinovac pelo Instituto Butantan. Prevista para ocorrer nesta semana, o governador João Doria (PSDB) confirmou nesta sexta-feira (3) que a autorização não veio.

O tucano afirma, no entanto, ter a expectativa de que essa confirmação ocorra "a qualquer momento". "Até porque não há nenhuma razão para que isso não aconteça", completa.

Ainda de acordo com Doria, foram cadastrados 9 mil pacientes voluntários para a fase de testes.

Nas últimas 24 horas, informou o Comitê de Contingência do Coronavírus, foram registradas no Estado 343 mortes por covid-19, levando o total de óbitos desde o início da pandemia a 15.694.