Plano São Paulo: Capital e ABC se mantêm na fase amarela; Campinas volta à fase vermelha

O governo de São Paulo informou em coletiva nesta sexta-feira (3), a atualização do Plano São Paulo para as próximas semanas. A Capital permanece na fase 3-amarela, com as aberturas de comércio e serviços em fase de flexibilização.

As cidades do ABC e outros municícipos da Grande São Paulo também acompanharam essa tendência. No entanto, a notícia foi ruim para a região de Campinas, que foi rebaixada para a fase 1-vermelha, que permite apenas o funcionamento de serviços essenciais.

Com o anúncio, o prefeito Bruno Covas (PSDB) deve autorizar a abertura de bares, restaurantes e salões de beleza, que são permitidos nesta etapa. Os detalhes serão decididos com assinatura de protocolos neste sábado (4).

Com a atualização, o Plano São Paulo ficou da seguinte maneira:

Fase vermelha:

Alerta máximo, com funcionamento apenas de serviços essenciais

Araçatuba

Bauru

Campinas

Franca

Marília

Piracicaba

Presidente Prudente

Registro

Ribeirão Preto

Sorocaba

Fase laranja

Controle

Araraquara

Baixada Santista

Barretos

Parte da Grande SP

São José do Rio Preto

São João da Boa Vista

Taubaté

Fase amarela

Flexibilização