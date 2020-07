Trabalhador informal perdeu, em média, 40% do rendimento durante pandemia

Dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (Pnad) Covid-19 de maio divulgados nesta quinta-feira (2) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelam a dimensão do impacto da crise econômica do novo coronavírus nos brasileiros informais. Entre o total de trabalhadores, incluindo empregadores formais, aqueles que trabalham por conta própria foram os mais afetados pela redução de renda no Brasil.



Os trabalhadores por conta própria receberam efetivamente apenas 60% do que habitualmente recebiam, com rendimento médio de apenas R$ 1,09 mil segundo relatório do Ipea. Já os trabalhadores do setor privado sem carteira assinada receberam 24% a menos.

Os empregadores também foram atingidos na crise, recebendo 69% do habitual, mas ainda conservaram um rendimento médio acima de R$ 4 mil. Em contrapartida, servidores do setor público e militares tiveram rendimento praticamente inabalado durante a pandemia, conservando 96% de seu recebimento.

Trabalhadores formais também receberam, em média, 92% de seu habitual. Num panorama geral, a média de rendimento dos trabalhadores brasileiros ficou em 82% do usual, caindo de R$ 2,3 mil para R$ 1,9 mil.