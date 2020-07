Governo de São Paulo prevê entre 3 mil e 8 mil mortes por covid-19 em julho

Finalizando o mês de junho com mais de 15 mil mortes, o governo de São Paulo já tem previsões para a evolução da epidemia do novo coronavírus no Estado em julho. Em projeção divulgada nesta quinta (2), estima-se que o território brasileiro mais afetado pela doença terá entre 3 mil e 8 mil mortes ao longo deste mês.

A previsão de novas infecções pelo vírus, apresentada em coletiva de imprensa pelo secretário estadual da Saúde José Henrique Germann, fica entre 355 mil e 470 mil.

No boletim oficial de dados do coronavírus desta quinta-feira, constam mais 321 mortes em decorrência da covid-19, elevando o total de óbitos para 15.351. O número fica próximo da previsão mais otimista feita para junho: a projeção de mortes no mês ficava entre 15 mil e 18 mil.

Ainda, nas últimas 24 horas, mais 12.244 pessoas receberam diagnóstico de confirmação da doença, elevando o número de casos desde o início da epidemia para 302.179.