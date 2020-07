Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles responde a rumores sobre saída do cargo

Em entrevista ao jornalista José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes, o atual ministro do Meio Ambiente foi questionado sobre rumores de que seu cargo estaria "à prêmio" em meio a tentativas de articulação do governo federal com o "centrão", grupo de partidos fisiológicos que podem estabilizar a base governista no Congresso.

LEIA MAIS:

Deltan Dallagnol vai a julgamento por PowerPoint contra Lula na próxima semana

Trabalhador informal perdeu, em média, 40% do rendimento durante pandemia

No programa, Ricardo Salles afirmou que procura tratar com naturalidade especulações de que pode deixar o governo. Para ele, é "natural" que um posto "importante" como o seu seja cobiçado por outros políticos.

Salles, que entrou em conflito com seu próprio partido, o Novo, por sua atuação no ministério, chefia a pasta do Meio Ambiente desde o início do governo. Sua postura pró-agronegócio e pró-relaxamento das leis de proteção dos biomas nativos brasileiros têm gerado problemas entre o país, investidores e Estados internacionais, embora seja defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e seus funcionários mais próximos.

Ainda, o ministro afirma que vê as instituições se relacionando de forma mais construtiva neste momento. “Há uma calmaria agora”, aponta.

Confira a entrevista completa a seguir: