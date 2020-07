Timemania 1505: veja os números sorteados nesta quinta, 2 de julho

A Timemania 1505 desta quinta-feira (2) pode pagar um prêmio de R$ 4,5 milhões ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas– ou sortudos! Confira o resultado abaixo e descubra se você foi o vencedor!

Resultado da Timemania 1495:

19, 22, 25, 49, 65, 79, 80

TIME DO CORAÇÃO: Fluminense/RJ (27)

No sorteio anterior da Timemania (concurso 1504), ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio principal acumulou. Uma aposta acertou seis dezenas e ficou com R$ 77,7 mil. Já 80 pessoas levaram R$ 1,3 mil acertando cinco dezenas. Clique para ver o resultado.

