Dupla Sena 2099: veja os números sorteados nesta quinta, 2 de julho

A Dupla Sena 2099 vai pagar neste quinta, dia 2 de julho, um prêmio de R$ 7,5 milhões ao apostador que acertas as seis dezenas no primeiro sorteio, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena 2099 são:

1º Sorteio

04, 09, 21, 22, 40, 43

2º Sorteio

17, 19, 34, 41, 42, 47

No concurso anterior, de terça (30), saiu a Dupla Sena para dois apostadores no 2º sorteio. Cada um levou R$ 78,3 mil para casa. 90 apostas fizeram a quina e ganharam R$ 1.423 cada. Já o 1º sorteio não teve ganhadores. No entanto, 18 apostas fizeram a Quina e levaram R$ 7,9 mil para casa.