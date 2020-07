Previsão do Tempo: sexta-feira será fria e nublada em São Paulo

Uma sexta-feira (3) fechada, gélida e cinzenta aguarda o paulistano nesta semana. Mas a previsão para as próximas horas não são de todo ruim: o tempo será mais estável, sem previsão de chuva e com ventos mais controlados.

A previsão do tempo é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

A temperatura varia desde gélidos 10ºC no começo do sábado até a máxima de apenas 18ºC. O frio se estende durante todo o dia.

A sexta-feira também começa nublada, e termina da mesma forma. A umidade do ar permanece com taxas acima dos 50% do início ao fim do dia.