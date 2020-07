Pedágio em São Paulo terá reajuste só no fim do ano

O governo de São Paulo anunciou na quarta-feira (1º) que entrou em acordo com as concessionárias que operam as estradas para que o reajuste nas tarifas de pedágio seja aplicado em novembro. Por contrato, os preços devem ser reajustados anualmente em 1º de julho, mas a data será alterada neste ano em função da pandemia do novo coronavírus.

São Paulo completou ontem 100 dias de quarentena e o governo afirmou que a curva de casos caminha para um platô – a estabilidade que antecede a queda.