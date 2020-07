Lojas poderão abrir por até seis horas em cidades da fase laranja em SP

Uma mudança anunciada nesta quinta-feira (2) no plano de reabertura econômica para o Estado de São Paulo permitirá que lojas em cidades na fase laranja – a segunda com maior fragilidade durante a pandemia do novo coronavírus – abram por duas horas adicionais durante quatro dias na semana.



Atualmente, o chamado Plano São Paulo prevê que tais estabelecimentos sejam abertos por, no máximo, quatro horas diárias, de segunda a sábado. A alteração, que será válida a partir da semana que vem, permite que municípios optem por funcionar todos os dias durante 4h ou durante quatro dias úteis, por 6h.

A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo, Patrícia Ellen, afirma que a medida continua a garantir segurança contra o contágio, mas viabilizando um melhor funcionamento do comércio.

Protolocos para funcionamento de salões de beleza, academias, cinemas e salas de teatro serão divulgados já nesta sexta-feira (3) em uma nova coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Na terça-feira (7), serão anunciados os protocolos para parques e locais de eventos.