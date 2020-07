IRPF: Entregou a declaração? Acompanhe processo na Receita para evitar surpresas

Terça-feira passada foi o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda para pessoas físicas. De acordo com o balanço da Receita Federal, 31.980.151 cidadãos conseguiram enviar os documentos dentro do prazo. Isso significa, então, que está tudo certo? Não necessariamente.

O processamento da declaração começa logo após seu envio. O fisco cruza os números da declaração do IR com os dados fornecidos por empresas, INSS, médicos, planos de saúde, bancos, administradoras de cartão de crédito, imobiliárias, entre outras fontes, em busca de inconsistências.

Depois de alguns dias após a entrega, em torno de uma semana, o contribuinte já pode conferir no site da Receita se há algum problema e fazer a retificação. O órgão aconselha ao contribuinte acompanhar o andamento da declaração para saber se está tudo bem com ela, se e quando receberá a eventual restituição ou se – pior dos mundos – caiu na temida malha fina. É melhor acertar logo as contas. O Leão tem até cinco anos para verificar pendências e, se for o caso, “mostrar as garras”.