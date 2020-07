Drive-thru dentro de shopping no interior de São Paulo é proibido, diz governo

Após imagens de veículos circulando em corredores de um shopping de Botucatu, 235 km da capital paulista, repercutirem nas redes sociais, o governo estadual afirmou que o serviço é proibido. A cidade está na fase vermelha do Plano São Paulo – classificação mais restritiva.

A operação teve início na quinta-feira, com carros passando pelos corredores do centro comercial para retirar produtos nas portas das lojas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porém, disse em nota que o modelo drive thru em shoppings só é permitido na área de estacionamento do local.

Reprodução

Veja também:

Brasil encosta em 1,5 milhão de casos de covid-19; veja balanço de quinta

Metrô testa câmera que mede temperatura de usuários e detecta uso de máscara

Já a circulação dentro das dependências, segundo a pasta, não deveriam acontecer. Municípios que desrespeitam o plano de reabertura gradual da economia estão sujeitos à ações propostas pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

A Prefeitura de Botucatu afirmou que avalia o procedimento do shopping. Já a administração do local diz que atua com responsabilidade e segurança, aferindo a temperatura dos ocupantes do carro e certificando o uso de máscaras.