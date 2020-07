Prazo para solicitar auxílio emergencial termina nesta quinta

Termina nesta quinta-feira (2) o prazo para solicitação do auxílio emergencial do Governo Federal, durante a pandemia do coronavírus. Os pedidos podem ser feitos até as 23h59 por meio do aplicativo “Caixa Tem”.

Leia mais:

Rio de Janeiro reabre bares e academias e permite atividades na praia a partir desta quinta

IRPF: Entregou a declaração? Acompanhe processo na Receita para evitar surpresas

Inicialmente proposto por três meses, o pagamento de três parcelas de R$ 600 foi prorrogado por mais dois meses.

Mulheres que sejam a única responsável pelas despesas da casa recebe o valor mensal de R$ 1.200.

O auxílio emergencial é um benefício financeiro destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda e tem o objetivo de reduzir os impactos financeiros provocados pela pandemia.