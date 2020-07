Previsão do tempo: frio com mínima de 8ºC em São Paulo nesta quinta

O sol que ganha espaço em São Paulo nesta quinta-feira (2) não será suficiente para conter a massa de ar frio que derruba as temperaturas na capital. Apesar de um cenário climático menos dramático, sem previsão de chuva, o dia de amanhã ainda será bastante gelado.

A madrugada terá tempo bastante fechado, podendo haver formação de neblina e nevoeiros em São Paulo. O dia começa já com bastante frio, e a mínima do dia fica abaixo de 10ºC, prevista para 8ºC. O sol domina durante manhã e tarde, com poucas nuvens no céu, porém a temperatura sobe pouco. A máxima está prevista para atingir os 18ºC durante a tarde.

Não há previsão de chuva significativa para ponto algum desta quinta-feira, embora as nuvens aumentem ao longo da noite. A umidade do ar segue alta, com taxas acima de 50% por todo o dia.

A previsão do tempo é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.