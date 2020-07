OMS diz que pandemia pode estar longe do fim

Seis meses desde o início da pandemia de covid-19, o diretor da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que se os governos não implementarem políticas certas de prevenção à doença, a pandemia pode estar longe de acabar.

“Todos queremos que isso acabe. Todos queremos dar sequência às nossas vidas. Mas a realidade dura é que não estamos nem perto disso”, disse Tedros ao reforçar a importância de testar, rastrear e isolar infectados.

Ghebreyesus disse que a vacina “será importante como instrumento de longo prazo para controlar a covid-19”, mas que no momento a prioridade é adotar as medidas já sabidas contra a doença. Além da responsabilidade individual em ações como o uso de máscara e o distanciamento social, ele disse que as pessoas devem ficar em casa se estiverem doentes, além de compartilhar informações de “fontes confiáveis”.