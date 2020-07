Ítalo, mais uma criança vítima de bala perdida no Rio de Janeiro

Ítalo Augusto, 7 anos, é mais uma criança vítima de bala perdida no estado do Rio de Janeiro. O menino foi baleado na porta de casa, no bairro Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite da última terça-feira (30).

Segundo a Polícia Militar, criminosos passaram atirando contra uma viatura que realizava patrulhamento na região.

O menino foi atingido na cabeça e levado para a UPA da região, onde já chegou sem vida.

Ítalo é a 16.ª criança baleada na região metropolitana do Rio em 2020.