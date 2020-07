Estudantes preferem realização do Enem em maio de 2021

A maioria dos estudantes inscritos para participar do próximo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) escolheram o mês de maio de 2021 como o melhor para a realização da prova.

Segundo a pesquisa, realizada pelo MEC (Ministério da Educação), 50% dos participantes preferem o adiamento para maio de 2021 – sendo dias 2 e 9 para prova impressa e 16 e 23 para a edição digital. A data oficial, porém, ainda será articulada com entidades como o Consed (Conselho dos Secretários Estaduais de Educação), a Andifes (Associação de Reitores) e outros.

A consulta aos candidatos do Enem 2020 ficou aberta entre 20 e 30 de junho. No total, 1,1 milhão de inscritos participaram da enquete, cerca de 19% dos estudantes que farão a prova. As outras opções disponibilizadas pelo MEC propunham a prova em dezembro ou janeiro de 2021.

