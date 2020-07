Coronavírus infectou mais 45,4 mil brasileiros em 24 horas; veja balanço desta quarta-feira

O Brasil voltou a atingir marcas simbólicas da abrangência da pandemia de covid-19 nesta quarta-feira (1). No primeiro dia de julho, o país superou 60 mil mortes, atingindo o total de 60.610 óbitos desde o início da epidemia em nosso território.



Segundo balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, apenas nas últimas 24 horas, foram mais 1.016 óbitos pelo novo coronavírus. No mesmo período, outros 45.482 brasileiros foram infectados, num dos maiores saltos no número de contágios em vinte quatro horas desde março.

Hoje, o país registra um total de 1.447.523 infecções pelo vírus Sars-CoV-2, sendo 560.852 destes casos ativos (ou seja, pessoas que ainda podem estar carregando o patógeno). O secretário de Vigilância Sanitária do ministério afirma que o Brasil se encontra na "fase mais triste da doença", com número relativamente estável, porém elevado, de novos casos e óbitos.