Número de mortos por ciclone bomba no Sul sobe para 10

A passagem de um ciclone pelo sul do país deixou dez mortos e um desaparecido durante a madrugada desta quarta-feira (1). Nove óbitos foram registrados em Santa Catarina, e uma no Rio Grande do Sul.

A ventania começou durante a terça-feira (30), e atingiu até 90 km/h de velocidade durante a madrugada. O fenômeno, conhecido como "ciclone bomba", cortou o fornecimento de energia em diversas cidades pelos três estados sulistas.

Florianópolis registrou cinco das dez mortes provocadas pelo ciclone. Em Ilhota, um caminhoneiro que vinha de São Paulo e estava há dois dias em Santa Catarina morreu após ficar preso por um muro que desabou.

O vento continuou forte por boa parte desta quarta-feira, sendo registrado inclusive em Estados mais para cima do mapa brasileiro, como Rio de Janeiro e São Paulo.