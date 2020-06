O dia deve ser um pouco mais quente nesta terça-feira do que o registrado ontem (segunda) em São Paulo. De acordo com a previsão da Climatempo, o dia, que amanhece frio, deve atingir no decorrer do dia a máxima de 25ºC.

A noite e a madrugada continuam frias na Capital e a mínima prevista é de 15ºC.

O dia deve ter sol brilhando na maior parte do tempo, com poucas nuvens.

Não há previsão de chuva para esta terça-feira em São Paulo.