Metro Jornal é selecionado em programa do Facebook

O Metro Jornal é um dos 44 veículos de notícias da América Latina selecionados – pelo Facebook e pelo Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ, em inglês) – para o Programa de Apoio COVID-19 a Veículos de Notícias na América Latina. A plataforma destinará 2 milhões de dólares para fortalecer a cobertura sobre a pandemia e combater a desinformação em países da região. O anúncio foi feito nesta terça-feira.

Ao todo, 44 projetos de veículos em 12 países da região foram selecionados – 12 projetos são de veículos do Brasil. Além do Metro Jornal, foram contemplados Agência Pública, Alma Preta, Folha de S. Paulo, Gazeta do Povo, O Povo, Nexo Jornal, NSC Total, Nós, Mulheres de Periferia, Rede Gazeta, Estado de Minas, Rádio e TV Jornal do Commercio e Uol.

O programa apoiará os veículos selecionados no desenvolvimento de novos formatos multimídia, entre outras iniciativas. Em um momento em que as pessoas buscam informações de qualidade sobre a pandemia, o objetivo do programa é apoiar organizações de notícias da América Latina a investir em tecnologia, em conteúdos inovadores e em uma transformação digital de seus negócios de longo prazo.

Edição Digital

Para contribuir com as medidas de isolamento social e combater o avanço do coronavírus no Brasil, o Metro Jornal suspendeu a circulação da edição impressa no fim do mês de março. Mas manteve o fechamento normal das edições diárias. A edição digital passou a ser entregue aos leitores, gratuitamente, por e-mail e WhatsApp, além de ser disponibilizada no site. Para receber a edição digital, leitores devem se cadastrar na página www.metroemcasa.com.br.