Governo de SP abre campanha de vacinação contra gripe para todas as idades

A partir desta quarta-feira, 1º de julho, a vacinação para a gripe estará disponível para públicos de todas as faixas etárias. A medida foi anunciada pelo governador João Dória nesta terça-feira (30), após reunião com especialistas de saúde.

A campanha de vacinação foi prorrogada também hoje, e deve ocorrer oficialmente até o dia 24 de julho.

LEIA MAIS:

Carlos Decotelli formaliza pedido de demissão do MEC nesta terça

Previsão do Tempo: frio e chuva retornam nesta quarta-feira em São Paulo



A vacina da gripe protege a população contra o vírus Influenza, que possui sintomas similares a alguns do novo coronavírus. Também afetando o sistema respiratório, a gripe pode facilmente ser confundida com uma expressão leve da covid-19.

Imunizando os paulistanos contra a Influenza, é possível diminuir o impacto sobre o sistema de saúde, fragilizado pela pandemia. A vacina é segura, eficaz e protege contra as complicações da gripe, como pneumonias.

A prioridade do governo estadual é vacinar crianças entre 6 meses e 6 anos, gestantes e puérperas, grupos vulneráveis a complicações da gripe.

Até a última semana, mais de 14,2 milhões de doses da vacina contra o vírus Influenza foram aplicadas em SP, com 86,1% de cobertura entre os grupos prioritários.