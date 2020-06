Conta de luz terá reajuste médio de 4,23% na Grande São Paulo

Moradores da cidade de São Paulo e de municípios da região metropolitana verão a conta de luz mais cara a partir do mês de julho. Nesta terça-feira (30), a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou um reajuste médio de 4,23% nas tarifas praticadas pela Enel São Paulo (antiga Eletropaulo).

Os consumidores residenciais terão aumento de 3,61%. Já as contas de luz de consumidores cativos, como comércios, sofrerão reajustes de 3,58% para estabelecimentos de baixa tensão e 6% para indústrias e locais de alta tensão.

As medidas entram em vigor a partir do dia 4 de julho. O aumento, segundo a Aneel, o aumento das tarifas reflete a alta do dólar, que tornou mais cara a aquisição de energia da hidrelétrica de Itaipu, alem de custos de transmissão de energia.

No total, a Enel São Paulo atende 7 milhões de unidades consumidoras na Grande São Paulo.