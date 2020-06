Consulta para decidir nova data do Enem termina nesta terça-feira

Estudantes que se inscreveram para participar do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2020 têm até esta terça-feira para participar da consulta para definir a nova data para realização da provas, que foram adiadas em função do coronavírus.

Para votar, estudante deve acessar a página do participante e optar pelas três sugestões de datas propostas:

Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 / Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021;

/ Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021; Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021 / Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021 ou

/ Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021 ou Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021 / Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021.

A edição deste ano tem 5,8 milhões de estudantes inscritos, 13,5% a mais do que a de 2019.