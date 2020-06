Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada em São Paulo

A Campanha de Vacinação contra a Gripe foi prorrogada na cidade de São Paulo até o dia 24 de julho. Ela seria encerrada nesta terça-feira (30), mas seguirá pelas 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da capital paulista.

Desde o início da campanha, já foram aplicadas mais de 4 milhões de doses da vacina. O atendimento segue para os grupos prioritários de todas as fases:

• Idosos e adultos a partir dos 55 anos;

• Crianças entre seis meses e seis anos;

• Grávidas e puérperas; professores;

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis;

• Profissionais da saúde, das forças de segurança e de salvamento;

• Povos indígenas;

• População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Considerando o público alvo total, a cobertura da campanha já chegou a 85,6%, com alguns grupos que já atingiram 100% de cobertura vacinal – idosos, profissionais de saúde e a população indígena.

Outros, ainda com baixa adesão, são as crianças (57%), as gestantes e puérperas (47%) e os adultos (41%). A meta é atingir 90% de cobertura total de imunização.

Neste ano, com a pandemia de covid-19, a campanha teve um papel secundário essencial, de reduzir o número de pessoas com sistemas respiratórios e desafogar os hospitais. A dose não tem efeito de proteção para o novo coronavírus (Sars-CoV-2).