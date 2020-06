Cachorro adotado por Michelle Bolsonaro já tinha dono e foi devolvido

A família Bolsonaro teve de se despedir do mascote do Planalto da Alvorada precocemente. O pastor-maremano, que foi encontrado nos fundos da residência presidencial e ganhou o nome de Augusto Bolsonaro, foi devolvido à sua família original.

Leia mais:

Juiz federal é preso por aceitar propina em troca de julgamentos favoráveis

Carlos Decotelli formaliza pedido de demissão do MEC nesta terça

Segundo a primeira-dama Michelle Bolsonaro, lamentou a despedida. “Meu amor, vamos sentir saudades de tudo com você”, escreveu ela.

Apesar de ter ficado apenas 12 dias no Alvorada, Augusto ganhou perfil no Instagram com imagens de seu cotidiano com a família de Jair Bolsonaro.

Encontrado com uma coleira , o pastor-maremano foi levado para um lar temporário por um dia, à espera de que seus donos o procurassem. Como ninguém reclamou o cãozinho, ele se tornou integrante da família, levado por Michelle.

Com a repercussão do perfil de Augusto, que conseguiu mais de 5 mil seguidores, os donos originais encontraram o cachorrinho e foram buscá-lo.