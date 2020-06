Brasil 'poderia fazer mais' no controle do coronavírus, 'mas não faz', diz Opas

A representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) no continente americano voltou a chamar a atenção para a situação da epidemia do novo coronavírus no Brasil.

Membros da diretoria da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) afirmaram que é possível fazer mais pelo controle da crise no território nacional, e ressaltaram a importância dos critérios científicos para relaxamento e reimposição de medidas contra o contágio.

LEIA MAIS:

Cristo Redentor sedia missa e show em homenagem a vítimas da covid-19

Brasil fica de fora da lista de países com entrada permitida na União Europeia

Outra integrante da Opas, a diretora Clarissa Etienne, antecipou que o Brasil não teve atingir o pico da pandemia do coronavírus antes de agosto, e que, além dele, Bolívia e Argentina têm registrado crescimentos acelerados do número de infecções pelo Sars-CoV-2.

Para Marcos Espinhal, diretor do departamento de doenças transmissíveis da entidade, o país tem sido repetidamente encorajado a aumentar a testagem da população para ter uma noção mais precisa da evolução dos contágios, sobre a qual o Brasil é alertado por órgãos internacionais.

"O Brasil tem um exército de profissionais de saúde e um dos melhores sistemas de atenção primária da América e do mundo, e isso deve ser aproveitado", apontou. Sem mencionar nomes específicos, Espinal afirmou que os líderes de governo brasileiros têm independência "para fazer mais no controle da doença, mas não fazem".