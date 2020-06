2 milhões ainda não fizeram declaração do Imposto de Renda 2020

No último dia para enviar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, 1,9 milhão de contribuintes ainda não fizeram a sua. O prazo termina às 23h59 desta terça-feira (30).

Até o dia 29, mais de 30 milhões já haviam enviado seu documento à Receita Federal. O prazo para declarar o IR começou em 2 de março e, inicialmente, terminaria no final de abril, mas acabou prorrogada em dois meses por conta da pandemia do novo coronavírus.

Quem declara no início do prazo tem prioridade para receber a restituição, caso não a preencham com erros e omissões. Pessoas com mais de 60 anos, com doenças graves ou deficiência física também recebem a restituição primeiro.

O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal. Quem optar por dispositivos móveis, como tablets ou smartphones, poderá baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda nas lojas Google Play, para o sistema operacional Android, e App Store, para o sistema operacional iOS.

A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado, o equivalente a R$ 2.196,90 por mês, incluído o décimo terceiro. A multa por atraso de entrega é estipulada em 1% ao mês-calendário até 20%. O valor mínimo é R$ 165,74.