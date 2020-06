Planos de saúde terão de cobrir todos os testes para covid-19

A partir desta segunda-feira (29), ambas modalidades de testes para covid-19 serão obrigatoriamente cobertas pelos planos de saúde particulares.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União após decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula a atuação dos planos em todo o Brasil.



Ela se aplica para os exames feitos a partir de amostras de sangue, soro ou plasma e identificam anticorpos para o vírus. Este teste é capaz de definir se a pessoa contraiu a doença mesmo após ter de se recuperado.

Enquanto possui anticorpos para o novo coronavírus, o Sars-CoV-2, o indivíduo garante certa imunidade contra a doença.

Desde o dia 13 de março, nas primeiras semanas da epidemia no Brasil, os planos de saúde já tinham obrigação de fazer e cobrir os custos do exame RT-PCR, que identifica o próprio material genético em algum local do sistema respiratório.

Este último teste identifica a presença do vírus em si, o que significa que o paciente ainda está acometido pela covid-19 e pode, inclusive, infectar outras pessoas.