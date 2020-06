Terapeuta é acusado de abusar sexualmente de pacientes no Rio Grande do Sul

O terapeuta holístico Rogerio Pizatto foi preso nesta segunda-feira em Canoas, no Rio Grande do Sul, acusado de abusar sexualmente de pelo menos cinco mulheres.

De acordo com a polícia, o terapeuta sugeria durante seus atendimentos que as pacientes se submetessem a uma terapia sexual, e esses atendimentos evoluíam com o tempo até a relação sexual. Pizatto, de acordo com a polícia, exigia que as pacientes mantivessem tudo em sigilo e dizia que algo muito ruim aconteceria em suas vidas se elas falassem com alguém sobre isso.

A delegada Clarissa Demartini, responsável pelo caso, disse que as vítimas tinham uma obediência cega pela condição de mestre com que ele se apresentava e essa “terapia sexual” sigilosa acabava criando um vínculo com as pacientes mais fragilizadas.