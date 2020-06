Serra Catarinense amanhece com chão coberto de gelo

O frio chegou com tudo nas cidades da Serra Catarinense na madrugada desta segunda-feira, de acordo com dados do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina.

A cidade de Bom Jardim da Serra amanheceu com o termômetro marcando -2,04ºC por volta das 6h. Já a cidade vizinha, São Joaquim, registrou 1º C durante a madrugada.

Muitas cidades da Serra amanheceram com os carros e o chão coberto de gelo.

A previsão do tempo para a região é de máxima de 12º C nesta segunda-feira.