Segunda amanhece nublada, mas sol aparece no decorrer do dia

A segunda-feira amanhece nublada e com os termômetros perto da mínima prevista de 12ºC, mas o sol deve aparecer no decorrer do dia e a temperatura vai subir.

De acordo com a Climatempo, a temperatura sobe um pouco em relação ao final de semana, mas a máxima prevista não deve passar dos 22ºC. A mínima continua em 12ºC no período da noite e madrugada.

A segunda-feira deve ter sol intercalado com períodos mais nublados durante todo o dia, mas não há previsão de chuva nesta segunda na Capital.