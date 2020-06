Sara Winter fica noiva e marca casamento para próxima semana

A extremista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, ficou noiva de Giovane Rodrigues na noite do domingo (28), em Brasília. Depois de ficar dez dias presa, ela cumpre medidas cautelares e tem de usar uma tornozeleira eletrônica.

O casamento não deve demorar, no entanto."Depois da tormenta, vem a paz. Hoje fui oficialmente pedida em casamento e claro, ao homem da minha vida, disse SIM. Tentaram me destruir, mas construíram uma pessoa 10 vezes mais forte. Enquanto uns babam de ódio, eu transbordo de amor. O casamento fica pro próximo fim de semana", escreveu ela em legenda no post de suas redes sociais.

A paulista foi presa no dia 15 de junho, como uma das suspeitas de participar dos ataques contra o Supremo Tribunal Federal. Ela saiu no último dia 25, com a obrigação de cumprir as medidas de restrição.

Ela deixou claro que o líquido que ela e Giovane usaram para brindar era suco de pera, pois é proibida de ingerir álcool.