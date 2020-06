Os carros com placas final 1 e 2 não podem circular pelo centro expandido de São Paulo nesta segunda-feira das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com as regras do rodízio municipal de veículos.

A multa por descumprir o rodízio é de R$ 130,16 e mais quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A Zona Azul também funciona normalmente nesta segunda-feira.