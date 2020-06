Previsão do Tempo: calor aumenta e nuvens se dissipam nesta terça em São Paulo

A frente fria continua atuando sob a capital paulista e região metropolitana, porém perde força a cada dia.

Já nesta terça-feira (30), último dia do mês de junho, o calor já consegue superar os 23ºC e o sol aparece com mais frequência no céu, aliviando a sensação de frio.



O dia começa com maior quantidade de nuvens e leve sensação de frio. Ainda pela manhã, o sol aparece e passa a predominar durante o restante do dia, o que vai facilitar a elevação da temperatura.

Os termômetros oscilam entre 14°C ao amanhecer e 24°C no meio da tarde. Não há previsão de chuva para momento algum desta terça-feira.

A previsão do tempo é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.