IRPF 2020: Etecs e Fatecs fazem plantão para ajudar atrasados

Na reta final da entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, que acaba nesta terça-feira (30), as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) continuam com plantão remoto gratuito para tirar dúvidas da população.

Acesse o site do Centro Paula Souza e confira as unidades que oferecem o plantão remoto de dúvidas.

A declaração do IRPF começou em março e acabaria em abril, mas teve seu prazo prorrogado por causa da pandemia de coronavírus.

Deve declarar o imposto de renda todo contribuinte que recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano passado, quem ganhou mais de 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, quem teve lucro com venda de bens, recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural ou era dono de bens avaliados em mais de R$ 300 mil em 2019.

A multa por atraso ou por não entregar a declaração pode variar de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.