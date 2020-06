Fabrício Queiroz presta depoimento sobre vazamento de operação da PF

Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro (hoje senador), presta depoimento nesta segunda-feira (29) em um inquérito que apura um possível vazamento da operação Furna de Onça. A ação, da PF (Polícia Federal), prendeu parlamentares da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

A operação investiga os deputados e seus assessores por esquema de "rachadinha" – quando parte do salário de servidores, pago com dinheiro público, é recolhido e redistribuído. Queiroz está na lista do COAF que apontou 27 deputados e 75 assessores com movimentações considerada atípicas.

Veja também:

Laudo necroscópico indica que Guilherme foi executado; PM segue preso

Metrô: funcionários podem fazer greve na quarta; entenda

Não há informação sobre o horário do depoimento e seu local – sede da PF no Rio de Janeiro ou no Complexo de Gericinó, onde o ex-assessor está preso, após ser localizado morando na casa do então advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef.ções considerada atípicas.

O empresário e pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Paulo Marinho (PSDB), ex-aliado da família Bolsonaro, disse, em depoimento, que o senador Flávio Bolsonaro recebeu informações sobre a operação, antes dela ser deflagrada. A esposa de Queiroz, Márcia Oliveira, está foragida. Flávio Bolsonaro nega as acusações.