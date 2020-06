Cate tem 2.154 vagas de emprego na Capital; veja como participar da seleção

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) da Prefeitura de São Paulo tem 2.154 vagas abertas com salários entre R$ 600 e R$ 4,9 mil nos setores de saúde, comércio e serviços.

Os interessados devem se inscrever até as 14h desta quarta-feira (1º) pelo site do Cate e anexar seus currículos no formato PDF, de acordo com as exigências do cargo. Analistas do Cate farão uma pré-seleção on-line dos candidatos e os selecionados serão contatados.

São 500 vagas que não exigem experiência anterior (empacotador, balconista, operador de caixa e vendedor), 360 para técnicos de enfermagem, 35 para enfermeiros, 200 para auxiliar de logística, 412 para operadores de telemarketing e 103 para auxiliares de limpeza. As vagas abrangem municípios de toda Grande São Paulo.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, em junho houve um aumento de 180% no número de oportunidades de emprego em comparação com o mês de maio.