Capes prorroga inscrição para cursos on-line gratuitos

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) prorrogou até 24 de julho as inscrições para os interessados em participar dos cursos nas áreas de português, matemática e tecnologias da informação e comunicação.

Os cursos, com 60 horas, são direcionados a alunos da graduação, estudantes que concluíram o ensino médio e da Universidade Aberta do Brasil (UaB). Ao final do curso o aluno recebe um certificado da Capes.

Para se inscrever, basta preencher o cadastro na Plataforma Virtual de Aprendizagem do MEC (Avamec).

Os cursos estão no ar desde abril e 45 mil pessoas já fizeram a qualificação pela internet.