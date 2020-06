Atentado causa explosão em mercado deixa 23 mortos no Afeganistão

Uma forte explosão atingiu nesta segunda-feira (29) um mercado em Kandahar, no sul do Afeganistão, e deixou ao menos 23 mortos. De acordo com as autoridades afegãs, o responsável pelo ataque foi o grupo terrorista Talibã.

"O Talibã desencadeou duas explosões no mercado do distrito de Sangin, na província de Helmand. Infelizmente, 23 civis foram mortos e 15 ficaram feridos", informou as autoridades do país asiático.

O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, pediu ao Talibã que acabasse com a violência, mas um porta-voz rebelde, Qari Yousuf Ahmadi, negou a autoria do ataque.

Sangin é um distrito que vive uma grande tensão nos últimos entre o Talibã e as forças afegãs. Helmand, por sua vez, é uma vasta província no sul com imensas plantações de papoula de ópio, está em grande parte sob controle insurgente.

A violência diminuiu no Afeganistão desde que o Talibã anunciou um cessar-fogo de três dias no final de maio para o Ramadã. No entanto, as autoridades afegãs dizem que seus ataques foram retomados nas últimas semanas, principalmente contra forças de segurança.