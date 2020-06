Previsão do tempo: céu volta a aparecer nesta segunda em São Paulo

Depois de um fim semana nublado, o sol volta a ganhar espaço na cidade de São Paulo a partir desta segunda-feira (29). Já o frio deve continuar nos próximos dias.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à prefeitura, o céu fica parcialmente aberto, com máxima de 22ºC no período da tarde e mínima de 13ºC na madrugada.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica o nascer do sol às 6h40 e o por do sol às 17h21. A umidade relativa do ar deve ficar entre 55% e 95%. Não há previsão de chuva.