Mulher irritada puxa o volante na estrada e capota o carro em briga de casal

Uma briga de casal pode ter consequências sérias, principalmente quando ela ocorre em uma rodovia em alta velocidade.

Em Minas Gerais, na altura de Uberaba, uma mulher perdeu a cabeça durante uma discussão com seu marido e puxou o volante para o lado bruscamente, fazendo o carro capotar.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, marido e mulher estavam sentados no acostamento bastante machucados e contaram como foi o acidente.

O casal foi encaminhado para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro com politraumatismos. De acordo com os bombeiros, apesar de estarem conscientes as lesões que sofreram são graves.

A causa da discussão, no entanto, não foi revelada.