Incêndio na zona sul de São Paulo deixa um morto e um ferido

Um incêndio no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo, deixou uma pessoa morta e outra com ferimentos graves na manhã deste domingo (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 6h30, em um imóvel na esquina da travessa Arroio São Gonçalo com a rua Quatro.

Sete viaturas atenderam a ocorrência e o helicóptero Águia da PM (Polícia Militar) pousou no local para resgate. A vítima ferida foi levada a um hospital da região com 80% do corpo queimado.

As causas do incêndio são investigadas.