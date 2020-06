Número de casos de coronavírus no mundo supera 10 milhões

O número de casos de coronavírus (covid-19) em todo o mundo ultrapassou 10 milhões, e o número de mortos se aproxima de 500 mil, enquanto o número de casos continua crescendo nos Estados Unidos, com alguns estados revertendo o movimento de reabertura

Nos EUA foram registrados mais de 42.000 casos no sábado, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. O resultado é inferior aos 45.255 registrados na sexta-feira, mas representa o segundo dia seguido com um registro diário acima de 40 mil casos.

Em termos globais, os EUA representam mais de 25% dos casos, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Em todo o mundo mais de 499 mil pessoas morreram de covid-19, sendo 125 mil nos EUA.

Na França, que avança na reabertura de sua economia, acontece hoje o segundo turno das eleições municipais em 5.000 vilas e cidades. O pleito foi suspenso após o primeiro turno, em 15 de março, devido a pandemia em meio a preocupações sobre o impacto do vírus e reações negativas sobre como o governo de Emmanuel Mácron estava lidando com a situação.