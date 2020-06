Cidade de São Paulo passa de 7 mil mortes por covid-19

A cidade de São Paulo tem 7.037 mortes por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O balanço atualizado com dados até as 12h deste domingo (28) foi divulgado no início da tarde.

No total, a capital paulista já acumula 150.757 casos confirmados da doença. Outros 263.365 pacientes são suspeitos para a enfermidade e aguardam o resultado de exames. O município tem ainda 5.319 óbitos que também esperam testes para confirmar o diagnóstico – total de 12.356 entre mortes confirmadas e suspeitas de covid-19.

A taxa de ocupação de UTIs (unidades de terapia intensiva) da rede pública da cidade é de 53%, sendo 49% nos hospitais municipais e 73% nos leitos conveniados.

O relatório preliminar do inquérito sorológico realizado pela prefeitura estima que a capital paulista tenha 1,16 milhão de pessoas contaminadas pelo o novo coronavírus. O baixo número de infectados na lista oficial acontece porque poucas pessoas fazem o teste para coronavírus – a maioria se submete a exame apenas depois de ter sintomas.