São Paulo tem queda em furtos e roubos de veículos em abril; veja bairros com mais casos

O Estado de São Paulo viu uma queda nos números de roubos e furtos e veículos no mês de abril, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) compilados pela Fecap e a empresa Tracker. Os números podem ser justificados pela pandemia de covid-19, que incentivou o isolamento social e a menor circulação em vias públicas.

De acordo com o levantamento, foram registradas 36.079 ocorrências de roubos e furtos de veículos entre janeiro e abril – 21,25% a menos do que no mesmo período do ano passado. Considerando só os dados do quarto mês do ano, os roubos caíram 45,5% e os furtos 49,3%, comparados ao mesmo período de 2019.

Confira abaixo dados de cidades com mais casos de roubos ou furtos de veículos no estado e bairros com mais ocorrências na cidade de São Paulo:

As 10 cidades com maiores ocorrências de roubos

1. São Paulo: 42,66%

2. Campinas: 5,33%

3. Guarulhos: 4,18%

4. São Bernardo do Campo: 2,92%

5. Santo André: 2,79%

6. Diadema: 2,74%

7. Mauá: 1,97%

8. Osasco: 1,64%

9. Itaquaquecetuba: 1,55%

10.Suzano: 1,35%

Os 10 bairros com maiores ocorrências de furtos

1. Ipiranga: 2.50%

2. São Mateus: 2.43%

3. Sapopemba: 2.16%

4. São Lucas: 2.04%

5. Penha: 1.99%

6. Tatuapé: 1.93%

7. Vila Mariana: 1.89%

8. Santana: 1.67%

9. Vila Prudente: 1.67%

10.Itaquera: 1.66%

Os 10 bairros com maiores ocorrências de roubos

1. Sacomã: 2,89%

2. São Mateus: 2,70%

3. Iguatemi: 2,44%

4. Ipiranga: 2,44%

5. Itaquera: 2,32%

6. Cidade Ademar: 2,21%

7. Jardim Colina: 2,09%

8. Sapopemba: 1,99%

9. Jabaquara: 1,95%

As 10 cidades com maiores ocorrências de furtos

1. São Paulo: 39.45%

2. Santo André: 4.63%

3. Campinas: 3.58%

4. Guarulhos: 2.94%

5. Osasco: 2.75%

6. São Bernardo do Campo: 2.04%

7. Mauá: 1.77%

8. Americana: 1.60%

9. São José dos Campos: 1.55%

10.Sorocaba: 1.28%