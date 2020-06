Timemania 1503: veja os números sorteados neste sábado, 27 de junho

A Timemania 1503 deste sábado (27) pode pagar um prêmio de R$ 4 milhões ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas– ou sortudos! Confira o resultado abaixo e descubra se você foi o vencedor!

Resultado da Timemania 1495:

03, 10, 19, 27, 30, 43, 73

TIME DO CORAÇÃO: Grêmio/RS (31)

No sorteio anterior da Timemania (concurso 1502), ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio principal acumulou. Duas apostas acertaram seis dezenas e ficaram com R$ 42,4 mil. Já 109 pessoas levaram R$ 1,1 mil acertando cinco dezenas. Clique para ver o resultado.

