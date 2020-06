Museu do Ipiranga cria 'observatório' com visão para canteiro de obras

A partir de outubro, o Museu do Ipiranga abrirá um mirante provisório para que visitantes possam acompanhar as obras de renovação do monumento.

O 'Observatório' ficará no mezanino do Parque da Independência, terá 60m² e vista para toda a fachada do canteiro de obras. Com dois andares, um para observação e outro funcionando como uma exposição sobre o processo construtivo, a adição deverá funcionar todos os dias, entre 8h e 18h.

Esta foi a forma de oferecer ao público a oportunidade de acompanhar o dia a dia da obra com segurança, comentou a docente e curadora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP), coordenadora das atividades de cultura e extensão do Museu Paulista da USP, Solange Ferraz de Lima.

Neste espaço, também ocorrerão palestras de especialistas em engenharia e restauração que atuam no projeto, além de aulas sobre educação patrimonial.

A abertura do Observatório da Obra seguirá as mesmas recomendações de segurança, em relação ao controle da disseminação da covid-19, que forem adotadas pela USP.

As obras do Novo Museu do Ipiranga estão previstas para terminar em 2022, e não pararam durante a pandemia, adotando protocolos de segurança e monitorando a saúde dos trabalhadores. Hoje, são 171 pessoas trabalhando no canteiro.

As próximas atividades previstas para a obra são, na frente da ampliação, o início da concretagem dos pilares, e no restauro, a cobertura provisória, redes de sistemas prediais, sala modelo e testes de pintura da fachada sul.